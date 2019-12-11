У Києві завтра можливі зміни в роботі метро

У Києві завтра, 12 грудня, можливі зміни в роботі метрополітену в зв'язку з футбольним матчем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Повідомляється, що завтра, 12 грудня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:55) між командами "Динамо" (Київ) і "Лугано" (Швейцарія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Зокрема, перед початком гри може бути встановлено обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після закінчення матчу з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, в Києві, з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду через ремонт дороги. Так, дорога буде перекрита з 20:00 вечора до 8:00 ранку.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва в суботу, 21 грудня, обмежать рух у зв'язку з проведенням новорічного параду. Рух автотранспорту буде заборонена на вулиці Володимирській (від перетину з бульваром Тараса Шевченка в будинку № 19) з 13:30 до 16:00.