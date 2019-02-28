У Києві завтра очікується мокрий сніг

У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с

В Киеве завтра, 1 марта, ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской город ской госудраственной администрации (КГГА).

По данным Укргидрометцентра, завтра, 1 марта, в столице ожидается небольшой мокрый снег. В частности, завтра будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью до +2.

Добавим, 2-3 марта осадков не ожидается, переменная облачность, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Днем ​​3 марта порывы 15-20 м/с. Температура 2 марта - около 0 градусов, 3 марта до +4.

Напомним, по информации синоптика Натальи Диденко, в первый день весны, завтра, 1 марта, ожидается местами мокрый снег, воздух прогреется до +8 градусов. На погоду будет влиять циклон с северо-востока. Он принесет, в частности, ветер и осадки. На территории Украины ожидается от 0 до 3 градусов тепла, а на Юге и Западе +3-8 градусов. Мокрый снег, преимущественно небольшой, пройдет на Востоке, Севере и в большинстве центральных областей.

Отметим, в Украине на следующей неделе ожидается потепление до +10. В частности, потепление начнется с понедельника, 4 марта.