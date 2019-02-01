У Києві завтра очікується дощ

2 лютого очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця

В Киеве завтра, 2 февраля, ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным Укргидрометцентра, 2 февраля в Киеве туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности), на дорогах местами гололедица.

Кроме того, завтра в столице также облачно, небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью от +1 до +3 градусов.

Напомним, в Киеве сегодня, 1 февраля, густой туман, на дорогах местами гололедица. По данным Гидрометцентра, в Киеве сегодня облачно, ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Кроме того, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха от +1 до +3.

Добавим, среднемесячная температура января 2019 года в Киеве составила -4,5 градуса, что превышает климатическую норму на 1,1 градуса. В частности, холоднее всего было 9 января, когда минимальная температура опускалась под утро до -14,4 градуса, а теплее всего - 18 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +3,6 градуса.