У Києві завтра обмежать рух на Південному мосту

Обмеження діятимуть з 10:00 до 15:00

В Киеве завтра, 1 марта, частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, с 10:00 до 15:00 1 марта в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе.

В КП "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и просят киевлян с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Отметим, в Киеве завтра, 1 марта, ожидается небольшой мокрый снег. В частности, завтра будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью до +2.

Напомним, ранее в Киеве на две недели ограничивали движение транспорта на мосту Патона. Ограничения действовали с 12 до 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную

РБК-Украина писало, что в Киеве действие режима одностороннего движения на Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года продлили на 1 час - до 11:00.