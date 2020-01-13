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У Києві завтра обмежать рух на Північному мосту

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 18:48
У Києві завтра обмежать рух на Північному мосту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть з 8:00

У Києві завтра, 14 січня, частково обмежать рух транспорту на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Обмеження діятимуть з 8:00 до 17:00 через проведення поточного ремонту.

Як повідомили у комунальній корпорації, роботи виконуватимуть у напрямку Троєщини. Ремонт заплановано закінчити до вечірніх годин пік, щоб менше впливати на трафік.

У Києві завтра обмежать рух на Північному мосту

Нагадаємо, раніше в Києві на Південному мосту частково обмежували рух автотранспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Раніше повідомлялося, що у парламенті зареєстровано два законопроекти, прийняття яких дасть можливість отримати додаткове фінансування на будівництво, ремонт і експлуатацію доріг з зовнішніх ринків.

РБК-Україна писало, що в Україні з 2020 року повністю відмовляться від практики ямкового ремонту доріг. У бюджеті-2020 на будівництво і ремонт доріг закладено 73,7 млрд гривень. Як зазначають в уряді, у наступному році заплановано ремонт 4 тис. км доріг.

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