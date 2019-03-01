У Києві завтра обмежать рух на мосту Патона

Обмеження діятимуть з 08:00 до 22:00

В Киеве завтра, 2 марта, в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва частично ограничат движение транспорта на мосту им. Патона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как отмечается, с 08:00 до 22:00 будет частично ограничено движение транспорта по мосту в направлении ул. Соборности.

Сообщается, что коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

РБК-Украина писало, что в Киеве сегодня, 1 марта, частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе. Ограничения действовали с 10:00 до 15:00 в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе.

Кроме того, в КГГА предупредили, что с 1 марта в связи с подготовительными работами к ремонту на Крутом спуске (возле Бессарабской площади) возможны ограничения движения транспорта. Ограничения возможны в месте выполнения работ от вул. Дарвина до вул. Круглоуниверситетской.