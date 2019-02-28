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У Києві з 1 березня можуть обмежувати рух на Крутому узвозі

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 16:12
У Києві з 1 березня можуть обмежувати рух на Крутому узвозі
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження можливі через виконання ремонтних робіт

У Києві із 1 березня у зв’язку із підготовчими роботами до ремонту на Крутому узвозі (неподалік Бесарабської площі) можливі обмеження руху транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, обмеження можливі в місці виконання робіт від вул. Дарвіна до вул. Круглоуніверситетської.

У КП "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та просять киян із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

РБК-Україна писало, що у Києві завтра, 1 березня, із 10:00 до 15:00 частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході. Рух транспорту буде частково обмежено в напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе.

Зазначимо, у Києві завтра, 1 березня, очікується невеликий мокрий сніг. Зокрема, завтра буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі до +2.

Нагадаємо, у Києві дію режиму одностороннього руху на Парковій дорозі в бік Європейської площі продовжили на 1 годину - до 11:00.

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