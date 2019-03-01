ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві завтра обмежать рух на мосту Патона

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 15:09
У Києві завтра обмежать рух на мосту Патона
Фото: міст Патона (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть з 08:00 до 22:00

У Києві завтра, 2 березня, у зв’язку із виконанням робіт із ремонту деформаційного шва частково обмежать рух транспорту на мосту ім. Є. О. Патона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрації (КМДА)

Як зазначається, із 08:00 до 22:00 буде частково обмежено рух транспорту мостом у напрямку просп. Соборності.

Повідомляється, що комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

РБК-Україна писало, що у Києві сьогодні, 1 березня, частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході. Обмеження діяли з 10:00 до 15:00  в напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе.

Крім того, у КМДА попередили, що  із 1 березня у зв’язку із підготовчими роботами до ремонту на Крутому узвозі (неподалік Бесарабської площі) можливі обмеження руху транспорту. Обмеження можливі в місці виконання робіт від вул. Дарвіна до вул. Круглоуніверситетської.

Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися У Києві завтра очікується мокрий сніг
Новини України КиївКиївограничение движения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся