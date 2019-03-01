У Києві завтра обмежать рух на мосту Патона

Фото: міст Патона (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть з 08:00 до 22:00

У Києві завтра, 2 березня, у зв’язку із виконанням робіт із ремонту деформаційного шва частково обмежать рух транспорту на мосту ім. Є. О. Патона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрації (КМДА).

Як зазначається, із 08:00 до 22:00 буде частково обмежено рух транспорту мостом у напрямку просп. Соборності.

Повідомляється, що комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

РБК-Україна писало, що у Києві сьогодні, 1 березня, частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході. Обмеження діяли з 10:00 до 15:00 в напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе.

Крім того, у КМДА попередили, що із 1 березня у зв’язку із підготовчими роботами до ремонту на Крутому узвозі (неподалік Бесарабської площі) можливі обмеження руху транспорту. Обмеження можливі в місці виконання робіт від вул. Дарвіна до вул. Круглоуніверситетської.