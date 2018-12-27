Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +5

У Києві вдень від -1 до +1
Погода на сьогодні: 27 грудня 2018 на заході та півдні України очікуються дощі з мокрим снігом, на сході сніг, на решті території переважно без опадів, температура повітря вдень від -3 до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За прогнозом синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -1 до +4, вночі від -1 до +2. У північних областях без опадів, вдень від -3 до +1, вночі від -5 до +1. В центрі вдень від -2 до +1, вночі від -4 до +1.
На сході сніг, вдень від 0 до -2, вночі від -2 до -6. На півдні дощі з мокрим снігом, температура вдень від -1 до +3, вночі від -3 до +1. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від 0 до +2.
Фото: погода в Україні на 27 грудня 2018
У столиці України 27 грудня без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Фото: погода в Києві та області