У Києві завтра частково обмежать рух транспорту Крутим узвозом

Обмеження діятимуть з 08:00 до 13:00

В Киеве завтра, 16 марта, с 08:00 до 13:00 ограничат движение на Крутом спуске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, движение будет ограничено из-за работы с фрезерования старого асфальтобетонного покрытия Крутого спуска от ул. Дарвина до ул. Круглоуниверситетской.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ",- говорится в сообщении.

Напомним, с завтрашнего дня в Киеве закрывают на ремонт Шулявский путепровод. В связи с этим движение будет организовано по прилегающим улицам. Кроме того, вносятся изменения в работу общественного транспорта и маршруток №201, 239, 477, 427, 442, 455, 517.

Работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево - и правоповоротних съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения планируют завершить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 марта в связи с подготовительными работами к ремонту на Крутом спуске (возле Бессарабской площади) возможны ограничения движения транспорта.