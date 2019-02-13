У Києві завтра буде невеликий сніг

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура вночі від -1 до -3 градусів, вдень до +2

У Києві завтра, 14 лютого, невеликий сніг, вдень з дощем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У четвер синоптики прогнозують хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м / с, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі від -1 до -3 градусів, вдень від 0 до +2.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, в Україні у деяких областях завтра, 14 лютого, очікується сніг.

Додамо, що в столиці України 13 лютого без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -3, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

За станом на ранок 13 лютого снігопад в Україні частково обмежив рух у трьох областях. Зокрема, помірний сніг спостерігається у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Сніг з дощем триває у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.