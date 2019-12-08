У Києві завершилося віче "Червоні лінії"

У Києві на Майдані Незалежності завершилося віче "Червоні лінії". Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Кількість учасників акції варіювалося від орієнтовно 5 тис. на початку до майже 15 тис. осіб наприкінці заходу.

Перед мітигуючими виступили Петро Порошенко, Андрій Парубій, Олег Тягнибок, Володимир В'ятрович, а також політв'язні Володимир Балух і Ахтем Чийгоз.

Організаторами акції виступили партії "Європейська солідарність", "Голос", "Батьківщина" і "Свобода". Вони закликали президента України Володимира Зеленського не допустити капітуляції України за підсумками переговорів у нормандському форматі.

Частина мітингувальників також вирішила провести в 19:00 мітинг і залишитися на ніч на вулиці Банковій перед Офісом президента.

Будь-яких конфліктів у ході віче не було зафіксовано.

П'ятий президент України Петро Порошенко оцінив кількість учасників акції до 25 тис. чоловік.

Нагадаємо, сьогодні в Києві на Майдані почалося віче "Червоні лінії для Зеленського". Перед мітингувальниками виступали депутати Верховної ради від партій "Голос" і "Європейська солідарність".

Зазначимо, три фракції Верховної ради "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" вимагають від президента Володимира Зеленського на саміті "нормандської четвірки" дотримуватися "червоних ліній".