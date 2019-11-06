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У Києві ускладнено рух транспорту через масштабне ДТП

Новини » Надзвичайні події     06.11.2019 - 21:04
У Києві ускладнено рух транспорту через масштабне ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поблизу станції метро "Чернігівська" зіткнулися дев'ять автомобілів

У Києві в районі станції метро "Чернігівська" сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю дев'яти автомобілів, рух серйозно ускладнено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в паблике "Київ Оперативний" Facebook.

Повідомлення про аварії з'явилося близько 20:50. Інформації про причини ДТП і про постраждалих поки не повідомляється.

"Масштабне ДТП за участю відразу дев'яти автомобілів сталася поблизу зі станцією метро Чернігівська. Рух транспорту серйозно ускладнено. Деталі про причини аварії і постраждалих встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Масштабна #ДТП за участю одразу дев'ять ятьох автомобілів сталася поблизу із станцією метро Чернігівська. Рух транспорту серйозно ускладнено. Деталі стосовно причин аварії і потерпілих встановлюються.

Опубліковано Київ Оперативний Середа, 6 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Маріїнському районі Донецької області сталося ДТП з участю вантажівки і легкового автомобіля. Внаслідок аварії травмувалися 5 осіб. Серед потерпілих 3-річна дівчинка і 8-річний хлопчик.

Також повідомлялося, що у Львівській області на автодорозі Львів-Луцьк сталася аварія за участю двох автомобілів. В результаті ДТП загинули 3 людини, ще одна людина постраждала.

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