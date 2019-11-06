ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве затруднено движение транспорта из-за масштабного ДТП

Новости » Происшествия     06.11.2019 - 21:04
В Киеве затруднено движение транспорта из-за масштабного ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вблизи станции метро "Черниговская" столкнулись девять автомобилей

В Киеве в районе станции метро "Черниговская" произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей, движение серьезно затруднено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Сообщение об аварии появилось около 20:50. Информации о причинах ДТП и о пострадавших пока не сообщается.

"Масштабное ДТП с участием сразу девяти автомобилей произошла вблизи со станцией метро Черниговская. Движение транспорта серьезно затруднено. Детали о причинах аварии и пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Масштабна #ДТП за участю одразу дев‘ятьох автомобілів сталася поблизу із станцією метро Чернігівська. Рух транспорту серйозно ускладнено. Деталі стосовно причин аварії і потерпілих встановлюються.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 6 листопада 2019 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Мариинском районе Донецкой области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии травмировались 5 человек. Среди пострадавших 3-летняя девочка и 8-летний мальчик.

Также сообщалось, что во Львовской области на автодороге Львов-Луцк произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП погибли 3 человека, еще один человек пострадал.

В Киеве ограничат въезд грузовиков в час пик На трассе Киев-Харьков автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие
Новости Украины КиевКиевДТПпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь