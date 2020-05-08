У Києві зареєстрували понад 1,7 тис випадків коронавірусу та 32 смерті

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За добу на COVID-19 захворіли 46 киян

За минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 46 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Загальна кількість хворих на COVID-19 киян збільшилася до 1 721. За добу померли троє людей, ще 17 одужало.

"Захворіли 18 жінок віком від 26 до 81 року, 21 чоловік від 31 до 79 років, 3 дівчинки віком 2, 8 та 13 років і 4 хлопчики віком 9 місяців, 4, 7 та 9 років", - повідомив Кличко.

Додамо, в МОЗ розроблять рекомендації з посилення адаптивного карантину в окремих регіонах. РБК-Україна вчора писало, що Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня з послабленнями.

Зазначимо, на період карантину в Україні була введена серія жорстких обмежень. "Тотальний карантин" торкнувся зокрема малого і середнього бізнесу. По всій країні були закриті заклади громадського харчування, кафе, ресторани, ринки, магазини (крім продуктових), ТРЦ, кінотеатри і кіно.

Після послаблення карантину відкриють парти та музеї. Зокрема, вже з 11 травня будуть відкриті літні майданчики ресторанів, салонів краси та інші об'єкти.

Що буде дозволено з наступного тижня, а які обмеження продовжать діяти - детально в матеріалі РБК-Україна.