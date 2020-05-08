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В Киеве зарегистрировали более 1,7 тыс. случаев коронавируса и 32 смерти

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 12:18
В Киеве зарегистрировали более 1,7 тыс. случаев коронавируса и 32 смерти
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

За сутки COVID-19 выявили у 46 киевлян

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждили 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Общее количество больных COVID-19 киевлян увеличилось до 1 721. За сутки умерли трое человек, еще 17 выздоровели.

"Заболели 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года, 21 мужчина от 31 до 79 лет, 3 девочки в возрасте 2, 8 и 13 лет и 4 мальчика возрастом 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет", - сообщил Кличко.

Добавим, в Минздраве разработают рекомендации по усилению адаптивного карантина в отдельных регионах. РБК-Украина вчера писало, что Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая с ослаблениями.

Напомним, на период карантина в Украине была введена серия жестких ограничений. "Тотальный карантин" коснулся в частности малого и среднего бизнеса. По всей стране были закрыты заведения общественного питания, кафе, рестораны, рынки, магазины (кроме продуктовых), ТРЦ, кинотеатры и кино.

После ослабления карантина откроют парты и музеи. В частности, уже с 11 мая будут открыты летние площадки ресторанов, салонов красоты и других объектов.

Что будет разрешено со следующей недели, а какие ограничения продолжат действовать - подробно в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевКоронавирус
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