У Києві заборонили салюти і феєрверки до кінця війни на Донбасі

Київська міська рада на засіданні у четвер, 19 грудня, заборонив використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних виробів до кінця війни на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київміськради.

Як повідомляється, депутати міської ради затвердили порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів у столиці, згідно з яким заборонено проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам'яті загиблих Героїв.

Крім того, в Києві забороняється використання феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на Донбасі.

Нагадаємо, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року. Крім того, будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го рух автомобільного транспорту обмежать на Контрактовій площі.

Крім того, в суботу, 21 грудня, у Києві рух автотранспорту буде заборонена на вулиці Володимирській у зв'язку з проведенням новорічного параду. Парад триватиме з 14:00 до 16:00 за маршрутом від перехрестя вулиць Льва Толстого і Володимирською до Софійської площі.

Додамо, що з початку грудня у Києві відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.