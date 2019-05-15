У Києві заборонили передавати комунальне майно юрособам з РФ

Сьогодні, 15 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення, яке передбачає встановлення заборони передачі комунального майна та землі юридичним особам з статутним капіталом Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської ради.

Наголошується, що мова йде про мораторій на передачу майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади Києва у власність або користування юридичним особам, у статутних капіталах яких частка Росії становить понад 25%, або кінцевим бенефіціаром яких є РФ.

"Таке рішення дійсно назрівало вже давно. Мало того, переконаний, що подібна заборона потрібно встановити на всеукраїнському рівні. Тому дуже вірю в те, що всі українські міста візьмуть приклад зі столиці, і візьмуть аналогічні рішення", - зазначив один з ініціаторів рішення, депутат Київради Олег Петровець.

Також він не виключив, що рішення Київради ляже в основу законопроекту, який заборонить продаж та передачу в оренду української землі та майна представникам Росії на загальнонаціональному рівні.

Рішення підтримали 61 депутат Київської ради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час зседания Київської міськради було прийнято рішення встановити у київському метрополітені табло із зворотним відліком часу до прибуття поїздів. За відповідне рішення проголосували 73 депутата з 84.

Крім того, детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння депутатом Київської міської ради Сергієм Кримчаком шістьма земельними ділянками в столиці.