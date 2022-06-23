У Києві відновлять роботу понад 10 маршрутів тролейбусів: названо терміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Київпастранс ".

В "Київпастрансі" додають, що загалом у місті здійснюють перевезення:

Зокрема, маються на увазі ділянки на вулиці Кирилівській, площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.

"Фахівці закінчать роботи за два тижні. Після завершення робіт зможуть поновити роботу тролейбусні маршрути № 6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 та 16", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві з 22 червня рух Південним мостом заборонено. Це стосується приватного транспорту.

Також у Києві приберуть МАФи біля станцій метро, які заважають доступу населення до укриттів. Їх демонтують та перенесуть до інших місць.

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