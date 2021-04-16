У Києві та Запоріжжі попросили церкви перенести великодні богослужіння в онлайн

У Києві та Запоріжжі міська влада звернулася до релігійних громад із проханням призупинити проведення масових богослужінь та перенести їх в онлайн-формат. Заклик обумовлено епідеміологічною ситуацію в містах.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через Інтернет-мережу.

"На жаль, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві все ще невтішна. Місто продовжило дію суворих карантинних обмежень до 30 квітня та сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад, адже зберегти життя та здоров’я киян - наша головна мета", - зазначив Мондриївський.

Він наголосив, що рішення про послаблення суворих обмежень місто буде ухвалювати, з урахуванням динаміки захворюваності і заповненості ліжок у лікарнях - у першу чергу, обладнаних подачею кисню.

У Запоріжжі обласна комісія з питань ТЕБ та НС доручила профільному Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ОДА, а також релігійним організаціям, за можливості, повністю перевести релігійні церемонії, обряди і процесії дистанційно. У протоколі зазначено, що департамент спільно з релігійними організаціями мають вжити заходів і максимально обмежити відвідування церков.