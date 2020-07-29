У Києві замінували станцію метро

У Києві невідомий анонімно повідомив про мінування станції метро "Вокзальна". Зараз правоохоронці перевіряють територію станції на присутність вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

На час проведення перевірки станція метро "Вокзальна" буде закрита на вхід та вихід.

Нагадаємо, раніше у Києві перевіряли інформацію про мінування автомобіля біля торгового центру "Метрополіс" на Оболоні; для забезпечення безпеки територію торгового центру брали в очеплення.

Як писало РБК-Україна, через збільшення кількості випадків вибухів та мінування у Києві місцева влада вирішила посилити заходи безпеки у столиці; Кличко вважає, що ситуацію в країні намагаються дестабілізувати.

Крім того, заходи безпеки у Києві посилила Служба безпеки України після захоплення заручників у Луцьку; у регіоні встановили підвищений рівень терористичної загрози.