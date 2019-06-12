У Києві "замінували" Шевченківський райсуд

Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування Шевченківського районного суду Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-служби суду.

Так, наразі проводиться евакуація співробітників та відвідувачів установи.

"У зв'язку із повідомленням про замінування приміщення суду наразі у Шевченківському районному суді м. Києва проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - вказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, вчора співробітники управління Державної охорони перевіряли інформацію про мінування будівлі Конституційного суду, де розглядався указ президента про розпуск Верховної ради.

Нагадаємо, 10 червня у поліцію надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів у Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Підкреслювалося, що більшість повідомлень про мінування надходили з Росії.

У зв'язку з цим правоохоронці евакуювали понад 32 тисяч громадян із 77 закладів швидкого харчування, 18 торгових центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

Додамо також, раніше поліція перевіряла повідомлення про замінування Рівненської АЕС і місцевого університету. Інформація не підтвердилася.