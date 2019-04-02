У Києві "замінували" оборонне підприємство і Вищу раду правосуддя

До Національної поліції Києва впродовж години надійшло 4 повідомлення про замінуванням будівель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Нацполіції столиці.

По данним поліції, у столиці заміновано Бронетанковий завод, конструкторське бюро "Артилерійське озброєння", Вищу раду правосуддя та завод "Маяк".

Інформація про закладені вибухівки у трьох випадках надійшла на електронну пошту, ще про одне замінування повідомили телефоном. Заклади знаходяться на території Дарницького, Солом’янського, Шевченківського та Оболонського районів.

На місцях працюють вибухотехніки, кінологи, правоохоронці, рятувальники та лікарі.

Проводиться евакуація з приміщень. Місця "замінувань" огороджені, приміщення та прилеглі території ретельно перевіряються.

Вся інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних управлінь поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень.

Нагадаємо, раніше в Києві повідомлялося про замінування чотирьох торгово-розважальних центрів у Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що 1 квітня у Києві евакуювали 2 тис. осіб через мінування торгівельно-розважального центру.