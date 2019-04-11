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У Києві "замінували" апеляційний суд


Суд тимчасово припинив свою роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій

11 квітня близько 17 години надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби суду у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, суд тимчасово припинив свою роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

"Зараз проведена евакуація працівників й відвідувачів Київського апеляційного суду", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 квітня зазамінування Київської міської державної адміністрації (КМДА). Пізніше правоохоронці не підтвердили інформацію про мінування.

Крім того, в Національну поліцію столиці повідомляли про мінування Бронетанкового заводу, конструкторського бюро "Артилерійське озброєння", Вищої ради правосуддя і заводу "Маяк". Інформація про замінування так і не підтвердилася.

Також у Харкові під час засідання міської ради 27 лютого невідомі повідомили про замінування будівлі мерії.

Крім того, у Києві 18 лютого закрили кілька станції столичного метрополітену, "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" через повідомлення про замінування.

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