У Києві закрили уже три станції метро через дебати

Через проведення дебатів на НСК "Олімпійський" зачинено на вхід та вихід три станції метро. Про це повідомляють у прес-службі Київського метрополітену.

Зазначається, що на вхід та вихід зачинені станції "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого". Обмеження працюватимуть до пізнього вечора, до закінчення дебатів. Пересадка працює.

"Просимо скоригувати власні маршрути. Також нагадаємо, що найближчі вулиці до Олімпійського стадіону перекриті для руху транспорту. За попередніми даними у звичайному режимі станції запрацюють пізно ввечері. Ми одразу про це повідомимо", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 19 квітня, дві станції столичного метро змінять режим роботи у зв'язку з проведенням дебатів.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що в п'ятницю з 18:00 до 19:00 станції метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" переходять на особливий режим роботи.

Крім того, сьогодні в центрі столиці з 10:00 до 22:00 обмежать рух транспорту через проведення дебатів на "Олімпійському".