ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві закрили три сервісних центри МВС через COVID-19

Новини » Коронавірус     02.07.2020 - 22:00
У Києві закрили три сервісних центри МВС через COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Інфікованих працівників відправили на самоізоляцію

Міністерство внутрішніх справ закрило три сервісних центри в Києві. Таке рішення було ухвалене через те, що у співробітників зараження COVID-19.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Відомство закрило сервісні центри № 8045, № 8049 (вул. Павла Усенка, 8), № 8046 (Столичне шосе, 104).

Інфікованих працівників відправили на самоізоляцію, під нагляд лікарів.

У МВС повідомляють, що громадяни, які зареєструвалися в онлайн-чергу, можуть отримати послуги в будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Києві.

Нагадаємо, мер Коломиї Ігор Слюзар заразився коронавірусом.

Крім того, за минулу добу в Україні заразилися коронавірусом 889 осіб, всього в Україні майже 46 тисяч хворих.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся