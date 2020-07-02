У Києві закрили три сервісних центри МВС через COVID-19

Інфікованих працівників відправили на самоізоляцію
Міністерство внутрішніх справ закрило три сервісних центри в Києві. Таке рішення було ухвалене через те, що у співробітників зараження COVID-19.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Відомство закрило сервісні центри № 8045, № 8049 (вул. Павла Усенка, 8), № 8046 (Столичне шосе, 104).
Інфікованих працівників відправили на самоізоляцію, під нагляд лікарів.
У МВС повідомляють, що громадяни, які зареєструвалися в онлайн-чергу, можуть отримати послуги в будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Києві.
Нагадаємо, мер Коломиї Ігор Слюзар заразився коронавірусом.
Крім того, за минулу добу в Україні заразилися коронавірусом 889 осіб, всього в Україні майже 46 тисяч хворих.
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Автор: РБК-Україна