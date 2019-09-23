У Києві закрили на ремонт пішохідний міст

Ремонт обіцяють завершити до кінця травня 2020 року.
У Києві в понеділок, 23 вересня, на ремонт закрили пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, розпочато ремонт пішохідного мосту на вул. Леся Курбаса (від вулиці Тулузи до вулиці Сєркова).
"Перший етап робіт планується завершити до кінця року. Під час цього етапу шляхопровід буде закрита для пішоходів", - йдеться в повідомленні.
зокрема, на спорудженні замінять прогони, побудують нові опори, щаблі, а для зручності користування - ліфти.
Весь комплекс робіт повинні завершити до кінця травня 2020 року.
Крім того, з 19 вересня до столиці з боку міста Борисполя обмежили в'їзд вантажного транспорту у зв'язку з збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Обмеження діють щоранку з 07:00 до 10:00. Обмеження на в'їзд діють на постійній основі.