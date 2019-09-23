У Києві закрили на ремонт пішохідний міст

У Києві в понеділок, 23 вересня, на ремонт закрили пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, розпочато ремонт пішохідного мосту на вул. Леся Курбаса (від вулиці Тулузи до вулиці Сєркова).

"Перший етап робіт планується завершити до кінця року. Під час цього етапу шляхопровід буде закрита для пішоходів", - йдеться в повідомленні.

зокрема, на спорудженні замінять прогони, побудують нові опори, щаблі, а для зручності користування - ліфти.

Весь комплекс робіт повинні завершити до кінця травня 2020 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада. Після завершення робіт, до 10 листопада, будуть проведені роботи з відновлення покриття проїзної частини на всю ширину та довжину в межах розриття за типом існуючого, а покриття тротуарів - фігурними елементами мощення.

Крім того, з 19 вересня до столиці з боку міста Борисполя обмежили в'їзд вантажного транспорту у зв'язку з збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Обмеження діють щоранку з 07:00 до 10:00. Обмеження на в'їзд діють на постійній основі.