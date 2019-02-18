У Києві закрили 2 станції метро через повідомлення про мінування

Правоохоронці проводять перевірку

В Киеве закрыли две станции столичного метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение метрополитена в Тwitter.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

"Внимание! Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик"+ пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября 2018 года сообщалось о минировании станции "Майдан Независимости".

Как писало РБК-Украина в конце января, Киевским метрополитеном в 2018 году воспользовались 496,71 млн пассажиров. Отмечалось, что самой популярной была красная линия метрополитена - 204,515 млн пассажиров. Наиболее загруженной здесь была станция "Лесная" (20,701 млн пассажиров). Более 20 миллионов поездок зафиксированы также на станциях "Академгородок" и "Вокзальная", а меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (935,2 тыс.).

Добавим, в декабре 2018-го в Киеве на станциях метрополитена начали работу банкоматы.