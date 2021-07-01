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У центрі Києва 4 липня можлива перевірка документів: названа причина

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Києва, Четвер 01 липня 2021 15:00
У центрі Києва 4 липня можлива перевірка документів: названа причина Фото: у центрі Києва пройдуть антитерористичні навчання (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Києві в неділю, 4 липня, пройдуть планові антитерористичні навчання. Можливі обмеження руху транспорту, а також перевірка документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Навчання проводитимуться Антитерористичним центром при Службі безпеки України в Києві та Київській області спільно з Посольством Ізраїлю в Україні за організаційної підтримки штабу АТЦ СБУ.

Тренування пройдуть у Печерському районі на базі хоральної синагоги Бродського за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

СБУ закликає гостей і жителів Києва зберігати спокій, з розумінням ставитися до можливих обмежень і незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

"Всі дії відбуватимуться в рамках чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

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