У Києві закриють рух транспорту на вулиці Світла

У Києві з 27 по 29 травня закриють рух транспорту на вулиці Світлій у зв'язку з встановленням нового асфальтобетонного покриття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Таким чином, з 21:00 до 06:00 в ніч з 27 на 28 травня, а також в ніч з 28 на 29 травня закриють рух на вулиці Світлій на ділянці від вулиці Автопаркової до вулиці Євгенія Харченко.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Фото: схема об'їзду (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 червня і протягом всього літнього періоду контрольно-перевірочні та пропускні заходи на всіх КПВВ в районі проведення операції Об'єднаних сил будуть здійснюватися з 06:00 до 20:00.

Крім того, у Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту у зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.