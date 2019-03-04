У Києві зафіксовано збільшення захворюваності грипом серед дітей

За тиждень у Києві захворіли понад 8 тис. дітей

В течение прошлой недели в Киеве зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 0,4%, который произошел за счет детского населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как отмечается, за 9-ю неделю 2019 года зарегистрирован 12 481 больной гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 421,2 и ниже эпидемического порога на 50,8%.

"Так, детей заболело - 8 019 человек (рост на 3,2%), взрослых - 4 462 человека (снижение на 4,3%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре заболеваемости дети составляют 64%, а на предыдущей неделе - 62,5%. Среди школьников заболеваемость выросла на 6,5%: 3 606 случаев, что составляет 42,2% от общего количества заболевших детей и 27,1% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью.

Всего в медицинские учреждения за 9-ю неделю госпитализирован 141 человек, из них 124 - дети. По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в 15 школах.

Напомним, на 8 неделе 2019 года в Киеве наблюдалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,3%.

РБК-Украина писало, в Украине за период с 18 по 24 февраля гриппом и ОРВИ заболели более 183 тысяч лиц, восемь из них умерли.