У Києві зафіксували спад кількості нових випадків коронавірусу

У Києві зафіксували 59 нових випадків коронавірусу і ще одну смерть. Про це заявив мер міста Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Загалом в Києві вже 1930 підтверджених випадків COVID-19, 38 людей померли.

"За минулу добу кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили коронавірус зросла ще на 59 людей. Один летальний випадок. За минулу добу вірус виявили у 14 медпрацівників. На сьогодні в Києві вже 1930 підтверджених випадків, 38 людей померли", - заявив Кличко.

Відзначимо, в порівнянні з вчорашніми даними, сьогодні в Києві на 7 осіб менше заражених за добу. Вчора Кличко повідомив про 66 нові випадки зараження.

Нагадаємо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора.

Зазначимо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що понад 6 тисяч громадян з підтвердженими тестом на коронавірус не були госпіталізовані до інфекційних стаціонарів та лікуються вдома.

Крім того, уряд України планує продовжити карантин й після 22 травня, не зважаючи на пом'якшення обмежень з 11 травня.