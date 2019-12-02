У Києві зафіксували зростання захворюваності на грип

Протягом минулого тижня у Києві зареєстровано 11 466 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 49,4%. Наразі показник захворюваності складає 388,6.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 7,4% у порівнянні з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7 634 (зростання на 12,8%), дорослих – 3 832 особи (зниження на 1,9%).

Серед школярів захворюваність зросла на 13,5%: 3271 випадок, що становить 42,8% від загальної кількості захворілих дітей і 28,5% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Крім того, до медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 126 осіб, із них 114 - діти.

Нагадаємо, протягом тижня 18-24 листопада у Києві зареєстровано 10 675 хворих на грип та ГРВІ.

Раніше повідомлялося, що Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського попередив, що в цьому році взимку в Україні будуть поширюватись чотири віруси грипу.