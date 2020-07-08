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У Києві зафіксували різкий сплеск коронавірусу, більше сотні нових випадків

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 12:40
У Києві зафіксували різкий сплеск коронавірусу, більше сотні нових випадків
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

За добу в столиці виявили 114 хворих

У Києві зафіксували різкий сплеск захворюваності коронавірусом. За минулу добу, 7 липня, у столиці підтвердили відразу 114 нових випадків COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, серед нових хворих 21 пацієнт був госпіталізований в лікарню. Решта проходять лікування на самоізоляції.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася ще на 114 осіб. Сьогодні в Києві вже 5779 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед хворих - семеро дітей віком від 2 місяців до 13 років.

Одужали за минулу добу від коронавіруса 52 людини. Всього вилікувались 1900 жителів столиці.

Відзначимо, за 6 липня в столиці коронавірусом захворіли майже вдвічі менше людина - підтвердили 63 нових випадки.

Нагадаємо, 6 липня Київ послабив карантин - були дозволені роботи ресторанів після 22:00, а також відкриті кінотеатри.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні підтвердили понад 800 нових випадків коронавіруса, при цьому Київ і Львівська області є лідерами за кількістю хворих.

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