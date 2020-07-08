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В Киеве резкий всплеск коронавируса, более сотни новых случаев

Киев, Среда 08 июля 2020 обновлено 12:40
В Киеве резкий всплеск коронавируса, более сотни новых случаев
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

За сутки в столице выявили 114 больных

В Киеве зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки, 7 июля, в столице подтвердили сразу 114 новых случаев COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди новых заболевших 21 пациент был госпитализирован в больницу. Остальные проходят лечение на самоизоляции.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 114 человек. Сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди больных - семеро детей в возрасте от 2 месяцев до 13 лет.

Выздоровели за прошлые сутки от коронавируса 52 человека. Всего вылечились 1900 жителей столицы.

Отметим, за 6 июля в столице коронавирусом заболели почти вдвое меньше человек - подтвердили 63 новых случая.

Напомним, 6 июля Киев ослабил карантин - были разрешены работы ресторанов после 22:00, а также открыты кинотеатры.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошлые сутки в Украине подтвердили более 800 новых случаев коронавируса, при этом Киев и Львовская область являются лидерами по количеству заболевших.

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