У Києві зафіксували перший температурний рекорд у цьому році

Температура в Києві відповідає нормі кінця березня

Первый температурный рекорд в 2019 году установлен в Киеве в воскресенье, 17 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

Согласно информации обсерватории, температура впервые за 139 лет наблюдений составила 4,6 градусов тепла, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня, которое было зафиксировано в 1974 году.

"По климатической норме такая температура соответствует 29 марта", - добавили в обсерватории.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, 13 ноября 2018 года в Киев пришла метеорологическая зима, которая в этом году пришла в столицу на месяц раньше прошлогодней.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура января 2019 года в Киеве составила 4,5 градуса мороза, что превышает климатическую норму на 1,1 градуса. Особой приметой нынешней зимы является то, что минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже 15 градусов мороза, а таких зим в столице было всего шесть.