В Киеве зафиксировали еще два случая заболевания ботулизмом

Два пациента с ботулизмом поступили в Александровскую больницу

В Киеве продолжают фиксировать случаи заболевания ботулизмом. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

По ее словам, в инфекционное отделение Александровской клинической больницы поступили двое пациентов с ботулизмом. Оба употребляли рыбу, самостоятельно выловленную и вяленую.

"Ботулизм в большинстве случаев можно не допустить…Все, что нужно сделать, чтобы не заболеть ботулизмом - отказаться от употребления опасных (особенно в теплое время года) продуктов", - отметила Гинзбург.

К опасным продуктам относятся соленая, вяленая и копченая рыба, домашняя консервация (особенно овощи и грибы), ветчина и колбаса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что от ботулизма с начала года умерли 5 украинцев. Отметим, с этого года правительство впервые внесло специфические сыворотки, среди которых противоботулинический антитоксин, в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2018 года.