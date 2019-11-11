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Київ скували пробки

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 08:24
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Великі пробки утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського

У понеділок, 11 жовтня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки утворились у більшості районів столиці. Ускладнений рух транспорту на правому березі Києва, а саме на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, біля станції метро "Героїв Дніпра", на проспекті Героїв Сталінграду, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька.

Великі пробки утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Золоті ворота", "Театральна", на вулиці Басейна.

Крім того, пробки утворились на всіх мостах, а саме на Північному, Південному, Дарницькому, а також на мосту імені Патона та мосту Метро.

На лівому березу пробки утворились біля станцій метро "Позняки", "Славутич", "Лівобережна", проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, Броварському проспекті та проспекті Соборності.

Київ скували пробкиФото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Зазначимо, що у столиці зараз йде сильний дощ.

Нагадаємо, сьогодні з 08:00 до 17:00 частково обмежать рух на Північному мосту.

Також у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою понад 4,5 тонн. Вантажівкам заборонили рухатися вулицями Києва в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

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