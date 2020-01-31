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У Києві затримується рух автобусів та тролейбусів

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 09:51
У Києві затримується рух автобусів та тролейбусів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Рух автобусів та тролейбусів затримується через ДТП

У Києві затримується рух автобусів та тролейбусів через дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київпастранс".

Затримується рух автобусів №48 по вул.Ентузіастів 27 з причини ДТП. На місце викликано поліцію. Також затримується рух тролейбусів №22к, 21к, 42д по бульвару Чоколівський - вул. Уманська також з причини ДТП.

Крім того, за даними Google Maps, у Києві утворились пробки на вулиці Олени Теліги, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Січових стрільців, вулиці Житомирська, на проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, Набережному шосе. Значні пробки на мосту Патона.

Нагадаємо, під Києвом планується будівництво трьох нових розв'язок на трасі Київ - Одеса та Київ - Чоп. "Укравтодор" оголосив закупівлю робіт з будівництва транспортних розв'язок на трасах М-05 Київ - Одеса км 15 + 390-км 21 + 847 і М-06 Київ - Чоп км 21 + 767. Розв'язки мають намір побудувати за рахунок позик Європейського інвестиційного банку та ЄБРР.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР планує дати кредит на реконструкцію траси Київ-Одеса.

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