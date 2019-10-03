У Києві затримали лікаря на хабарі в 20 тис доларів

У Києві затримали завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології Національної академії медичних наук України (НАМН) під час отримання хабара у 20 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої прокуратури.

Зазначається, що лікаря-трансплантолога викрили "на гарячому" під час одержання неправомірної винагороди від пацієнта в розмірі 20 000 доларів США за проведену раніше операцію з трансплантації печінки і подальше лікування та реабілітацію.

Під час обшуку в робочому кабінеті затриманого і в його приміщеннях вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти на суму понад 60 тис доларів.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поки тривають слідчі дії.

Оперативники Служби безпеки України встановили, що лікарі цього відділення систематично отримували гроші від громадян, які проходять лікування або вимагають іншої медичної допомоги. Використовуючи своє посадове становище, вони організували механізм поборів з пацієнтів, які готуються до важких операцій з трансплантації органів. За попередню консультацію вони брали 3000 гривень, за хірургічні втручання і проведення операцій суми становили від 20 до 50 000 доларів США.

Фото: затримання лікаря (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, безпосереднім вимаганням хабара (готівкою або в іншій формі) за лікування протягом останніх 12 місяців стикалися 9,1% громадян України.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві прокуратура спільно зі Службою безпеки затримали на вимаганні та отриманні хабара колишнього і чинного посадових осіб КМДА. Їх затримали на "гарячому" під час отримання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів.