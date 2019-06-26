У Києві затримали одного зі спонсорів бойовиків "ЛНР"

У Києві правоохоронці затримали Дмитра Держака, сина одного із спонсорів бойовиків так званої "Луганської народної республіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку генпрокурора Юрія Луценка у Facebook.

За даними Луценка, співробітники Служби безпеки та Генеральної прокуратури затримали заступника директора та сина власника заводу "Луга-Нова" Дмитра Держака. У затриманого виявили російське посвідчення "ветерана бойових дій" проти України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в місті Попасна Луганської області під час перевірки документів правоохоронці затримали мешканця міста Лисичанськ, який брав участь у незаконних збройних формуваннях. Чоловік у 2014 році прийняв пропозицію свого родича й вирішив вступити до незаконного збройного формування "Призрак" проросійської організації "Луганська народна республіка".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Луганській обл. затримано бойовика "ЛНР". Луганчанин розповів, що у 2016 році він прийняв пропозицію свого знайомого та підписав контракт з одним із підрозділів бойовиків, він проходив навчання на навчальній базі бойовиків, яка розміщується на території колишнього військового ліцею у місті Луганськ.