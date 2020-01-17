У Києві затримали слідчого, який отримав хабар за закриття кримінальної справи

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали в Києві старшого слідчого Деснянського управління поліції за отримання хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що слідчий отримав 30 тисяч гривень за закриття кримінальної справи та не притягнення громадянина до кримінальної відповідальності за шахрайство.

"У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна", - повідомили в ДБР.

Раніше РБК-Україна писало, що в Харкові ДБР затримало прокурора однієї з місцевих прокуратур на хабарі в 3,5 тисячі доларів. Прокурор отримав хабар за сприяння в суді за не притягнення підозрюваного до позбавлення волі.

Також повідомлялося, що в Чернігівській області слідчого Національної поліції, який вимагав та отримав хабар від фігуранта кримінального виробництва, засудили до більш ніж 5 років в'язниці. Він вимагав хабар за непритягнення до відповідальності винного у ДТП з постраждалими.