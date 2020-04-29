ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві затримали працівника ДСНС за підозрою у вбивстві

Новини » Надзвичайні події     29.04.2020 - 20:14
У Києві затримали працівника ДСНС за підозрою у вбивстві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали працівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій за підозрою у вбивстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як зазначається, у Києві затримали молодшого сержанта однієї з пожежно-рятувальної частини.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали молодшого сержанта однієї з пожежно-рятувальної частини Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області за підозрою в умисному протиправному заподіянні смерті місцевому жителю (ч. 1 ст. 115 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, за попередньою інформацією, 28 квітня 2020 року близько 23:00 на території одного з приватних домоволодінь одного із селищ Черкащини було виявлено труп місцевого жителя 1974 року народження зі слідами насильницької смерті.

Слідчі ДБР встановили, що до вбивства може бути причетний працівник ДСНС, який міг скоїти вбивство у результаті конфлікту на ґрунті особистих неприязних стосунків.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру та клопотання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу. Затримання відбулося в порядку ст. 208 КПК України.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, 14 квітня слідчі ДБР затримали одного з керівників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області та начальника одного з загонів управління на отриманні хабаря.

Крім того, у Києві затримали чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв розв'язувати питання з працевлаштуванням в уряді.

ДБР почало розслідування нападу поліцейського на журналіста під Кабміном В Україні кількість летальних випадків від коронавіруса досягло 250
Новини України ДБРЗадержаниепреступления
News
On Top