У Києві затримали працівника ДСНС за підозрою у вбивстві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали працівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій за підозрою у вбивстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як зазначається, у Києві затримали молодшого сержанта однієї з пожежно-рятувальної частини.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали молодшого сержанта однієї з пожежно-рятувальної частини Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області за підозрою в умисному протиправному заподіянні смерті місцевому жителю (ч. 1 ст. 115 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, за попередньою інформацією, 28 квітня 2020 року близько 23:00 на території одного з приватних домоволодінь одного із селищ Черкащини було виявлено труп місцевого жителя 1974 року народження зі слідами насильницької смерті.

Слідчі ДБР встановили, що до вбивства може бути причетний працівник ДСНС, який міг скоїти вбивство у результаті конфлікту на ґрунті особистих неприязних стосунків.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру та клопотання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу. Затримання відбулося в порядку ст. 208 КПК України.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, 14 квітня слідчі ДБР затримали одного з керівників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області та начальника одного з загонів управління на отриманні хабаря.

Крім того, у Києві затримали чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв розв'язувати питання з працевлаштуванням в уряді.