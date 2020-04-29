В Киеве задержали работника ГСЧС по подозрению в убийстве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет

Следователи Государственного бюро расследований задержали работника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, в Киеве задержали младшего сержанта одной из пожарноспасательной части.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали младшего сержанта одной из пожарноспасательной части Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области по подозрению в умышленном противоправном причинении смерти местному жителю (ч. 1 ст. 115 УКУ)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, по предварительной информации, 28 апреля 2020 года около 23:00 на территории одного из частных домовладений одного из поселков Черкасской области был обнаружен труп местного жителя 1974 года рождения со следами насильственной смерти.

Следователи ГБР установили, что к убийству может быть причастен работник ГСЧС, который мог совершить убийство в результате конфликта на почве личных неприязненных отношений.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении и ходатайство об избрании в отношении его меры пресечения. Задержание произошло в порядке ст. 208 УПК Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 14 апреля следователи ГБР задержали одного из руководителей управления Государственной службы с чрезвычайных ситуаций в Волынской области и начальника одного из отрядов управления на получении взятки.

Кроме того, в Киеве задержали мужчину, который за 25 тысяч долларов обещал решаиь вопрос с трудоустройством в правительстве.