У Києві затримали чоловіка, який вдруге намагався вкрасти в банку 200 тис. гривень

Користуючись підробленими документами

Київської місцевою прокуратурою №6 спільно з Печерським УП ГУ ПП в м.Києві за сприяння Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (СБУ) і Фонду гарантування вкладів (ФГВ) затриманий 49-річний киянин на спробі незаконного заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів в сумі 200 тис. гривень. Про це в Facebook повідомляє прес-служба Прокуратури м.Києва.

Зокрема, згідно з повідомленням, 31 травня чоловік був затриманий на "гарячому" в одному з банків на території Печерського району столиці. При собі він мав підроблений паспорт на ім'я громадянина України, жителя міста Севастополь, і довіреність на отримання вкладу від імені ще однієї мешканки півострова.

Під час проведення першочергових слідчих дій з'ясувалося, що киянин напередодні здійснив аналогічну операцію з отримання гарантованих коштів Фонду та незаконно отримав 200 тис. гривень.

На сьогодні, зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

В даний час Печерським районним судом міста Києва підозрюваному обирається запобіжний захід.

У СТОЛИЦІ ЗАТРИМАЛИ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ НЕЗАКОННО ЗАВОЛОДІВ КОШТАМИ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ Київською місцевою... Опубліковано Прокуратура міста Києва 1 червня 2018 р.

Досудове слідство триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до скоєння даного кримінального злочину.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Херсоні 14 травня ввечері невідомі скоїли збройний розбійний напад на ювелірний магазин