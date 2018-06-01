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Интервью

В Киеве задержали мужчину, который второй раз пытался украсть в банке 200 тыс. гривен

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 22:46
Иллюстрационное фото (УНИАН)
Иллюстрационное фото (УНИАН)

Пользуясь поддельными документами

Киевской местной прокуратурой №6 совместно с Печерским УП ГУ ЧП в г. Киеве при содействии Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (СБУ) и Фонда гарантирования вкладов (ФГВ) задержан 49-летний киевлянин на попытке незаконного завладения средствами Фонда гарантирования вкладов в сумме 200 тыс. гривен. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Прокуратуры г. Киева.

В частности, согласно сообщению, 31 мая мужчина был задержан на "горячем" в одном из банков на территории Печерского района столицы. При себе он имел поддельный паспорт на имя гражданина Украины, жителя города Севастополь, и доверенность на получение вклада от имени еще одной жительницы полуострова.

Во время проведения первоочередных следственных действий выяснилось, что киевлянин накануне совершил аналогичную операцию по получению гарантированных средств Фонда и незаконно получил 200 тыс. гривен.

На сегодня, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время Печерским районным судом города Киева подозреваемому избирается мера пресечения.

 

У СТОЛИЦІ ЗАТРИМАЛИ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ НЕЗАКОННО ЗАВОЛОДІВ КОШТАМИ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ Київською місцевою...

Опубліковано Прокуратура міста Києва 1 червня 2018 р.

Досудебное следствие продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.

Напомним, как сообщалось ранее, в Херсоне 14 мая вечером неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин.

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Теги публикации: Киев, полиция, банки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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