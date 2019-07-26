У Києві затримали фальшивомонетників

У Києві затримали групу осіб, підозрюваних у виготовленні, зберіганні і збуті підробленої іноземної валюти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Прокуратури міста Києва.

Зазначається, що під час слідчих дій правоохоронці виявили і вилучили майже 2000 купюр з ознаками підробки номіналом по 500 євро на загальну суму 998 тисяч євро.

"Затримано трьох, двом уже повідомили про підозру, з третім проводяться слідчі дії", - заявила спікерка прокуратури Надія Максимець.

Затриманим оголошено підозру за частиною 2 статтею 199 Кримінального кодексу (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї).

Нагадаємо, правоохоронці Дніпропетровської області спільно з співробітниками служби економічної безпеки АТ "Дніпропетровськгаз" викрили групу шахраїв, які продавали перероблені лічильники газу. Зараз сума збитків газорозподільної компанії оцінюється більш ніж в 1,5 млн гривень, проте в ході розслідування вона може збільшитися.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі після рішення суду про передачу у користування російського Мінмайна Криму розграбували і зруйнували.