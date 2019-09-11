Київського слідчого затримали на хабарі

У Києві затримали слідчого Печерського управління поліції на отриманні хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Генеральної прокуратури.

За повідомленням Генпрокуратури, слідчий отримав 35 тис. гривень за повернення техпаспорта на мотоцикл. Мотоцикл був вилучений за виготовлення і використання підробленого документа.

"Слідчого затримали одразу після отримання ним неправомірної вигоди. Предмет хабара вилучено в службовому кабінеті правоохоронця", - йдеться в повідомленні.

За фактом відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Поліцейському загрожує позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименко звільнили після затримання на хабарі. Чиновник отримав хабар у розмірі 90 тис. доларів. Ці кошти виявилися другим траншем отриманої хабарі, загальний розмір якої становить понад 2,5 млн гривень.

Також повідомлялося, що 10 вересня пройшли обшуки в мерії Кривого Рогу. Вони проходили у справі про привласнення понад 1 млн гривень на організацію святкування дня міста