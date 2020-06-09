У Києві на хабарі затримали проректора університету

Проректора з міжнародних зв'язків одного зі столичних приватних університетів затримали на хабарі. За 224 тисячі гривень посадовець обіцяв вирішити питання вступу іноземців до вишу.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.

За її словами, проректор вимагав хабар за сприяння отримання документів для в’їзду на територію України восьми іноземцям.

"Це приватний навчальний заклад, проректор вимагав цю суму за видачу іноземцям запрошень на вступ до вказаного університету, завдяки чому вони змогли б отримати візи, які надають дозвіл на в’їзд на територію України", - розповіла Максимець.

Вона також додала, що кримінальне провадження за фактом корупційних дій посадовця розслідується з березня. Проректора затримали у приміщенні університету після отримання ним зазначеної суми.

"Частину цих запрошень він уже оформив, і сьогодні під час підготовки і видачі чергового запрошення його затримали", - зазначила Максимець.

Водночас, у столичній прокуратурі не повідомили назву вишу, посилаючись на таємницю слідства. У разі доведення провини, посадовцю загрожує від 3 до 7 років в’язниці з конфіскацією майна.

У Нацполіції розповіли, що слідчі дії в КНУ проводилися в рамках розслідування кримінальної справи за фактом одержання хабара службовою особою.

У Міністерстві освіти назвали іншу причину обшуків, і заявили, що дії силовиків не були пов'язані з корупцією в університеті.