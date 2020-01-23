У Києві на хабарі затримали начальника юрвідділу заводу "Генератор"

У Києві правоохоронці затримали на одержанні хабаря начальника юридичного відділу державного підприємства "Завод "Генератор" ДП "Укроборонпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Зазначається, що начальник юрвідділу вимагав від приватного підприємця 2 тис. доларів за прискорення погодження дозвільної документації на передачу в оренду 500 квадратних метрів приміщення заводу під цех із виробництва меблів.

Посередниками в "угоді" виступили ексначальник відділу оренди підприємства та знайомий керівника юрвідділу. Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру.

Крім того, тривають слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної схеми, у тому числі серед посадовців держпідприємства.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що слідчі ДБР затримали начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 20 тис. гривень.

РБК-Україна писало, що посадовців концерну "Укроборонпром" співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі.